Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta esterna subita stasera sul campo del Napoli nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A. Un match che potrebbe estromettere definitivamente i rossoneri dalla lotta Scudetto:

Cosa dovevate fare sul gol subito?

"C'è grande delusione, volevamo prendere i tre punti per stare vicini all'Inter. Abbiamo giocato abbastanza lenti e abbiamo creato poco, alla fine il gol l'hanno fatto loro".

Essere al terzo posto vi tocca?

"Non ci dobbiamo preoccupare delle altre squadre, ma pensare a quello che facciamo noi. Pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, che è la Champions".