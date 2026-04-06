Tornato nella sua Sonnino per qualche giorno, per poi ripartite alla volta di Brescia per la Pasqua, Alessandro Altobelli ha rilasciato un'intervista a Lazio TV dove ha offerto la sua disamina del calcio di oggi: "Io sono rimasto indietro nel tempo e preferisco il calcio di una volta, di quando un giocatore si buttava per terra per prendere qualche fallo. Fa parte del gioco, poi sta all'arbitro riguardare e giudicare la situazione".

Quanto è ancora aperto il campionato di Serie A?

"Mi spiace per gli altri, ma l'Inter è la squadra più forte. Sta dimostrando di essere meritatamente al primo posto sin dall'inizio. L'Inter deve perdere almeno due partite perché le altre recuperino, spero di non sbagliarmi".