Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora aperto a diverse possibilità. Secondo Tuttosport, è assodato che il difensore piaccia al Barcellona e che sia lusingato dall'interesse dei blaugrana. Ad oggi, però, non vuole chiedere la cessione o forzare la mano.

La valutazione da 50 milioni di euro che filtra dalla Spagna fa sorridere l'Inter, che non vuole privarsi di un titolarissimo e potrebbe vacillare solo davanti a un'offerta concreta da 60 con bonus facilmente raggiungibili o più verosimilmente a partire da quota 70.

A fare la differenza potrebbe essere anche il lato emozionale: se il giocatore dovesse essere fischiato ancora di continuo, allora potrebbe prendere di petto la situazione e accettare l'addio. In passato non aveva nemmeno voluto ascoltare altre proposte. Ora potrebbe farlo oppure restare a Milano: i prossimi mesi saranno decisivi.