L'entusiasmo per la vittoria sul Milan che è valso il sorpasso al secondo posto proprio sui rossoneri ha portato Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli, a commentare l'andamento di questa stagione direttamente da Los Angeles e, nello specifico, dalla premiere statunitense del docufilm 'Ag4in': "Abbiamo avuto tantissimi infortunati, 11-12 giocatori. Solo ora ne stiamo recuperando alcuni importanti, ma altri sono ancora indisponibili. Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà probabilmente avremmo rivinto lo Scudetto, il quinto della nostra storia. Comunque mai dire mai, e c'è anche la prossima stagione".

Osservazione corretta quella di De Laurentiis, il Napoli ha avuto parecchi problemi alla voce infortuni. Però anche l'Inter non se l'è passata benissimo da questo punto di vista e ha lasciato sul campo molti punti a causa di mancanza di alternative.