L'ex attaccante nerazzurro Arturo Di Napoli ha commentato la vittoria dell'Inter sulla Roma ai microfoni di TMW Radio: "Reputo quella dell'Inter una grande prova di forza, non solo per la partita, ma per il clima che si era creato nei giorni scorsi. Le pressioni erano state quasi create ad arte, ma l'attacco al completo dell'Inter ha certificato che è la squadra più forte. Lautaro Martinez anche quando non segnava faceva un lavoro utilissimo per la squadra, non contano i gol, ma capisco chi è stato abituato bene da questo giocatore. È chiaro che se togli questi campioni a una squadra va in difficoltà, guardate cosa ha passato Antonio Conte, ma poi ha limitato i danni perché è un grande allenatore".
Sezione: News / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 16:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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