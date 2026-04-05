È Matias Soulé il giocatore della Roma raggiunto da DAZN a pochi minuti dalla big match contro l'Inter: "Mi è dispiaciuto non esserci nelle altre partite, i miei compagni hanno dato tutto e abbiamo tanti infortuni. Speriamo di poter dare tutto anche stasera, è importante per noi e per la classifica. Siamo tante squadre che lottiamo per la Champions. L'Inter è molto forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella partita".

Ti senti al 100%?

"Dopo che passano i giorni mi sento un po' meglio, ho giocato per due o tre mesi con antinfiammatorio e dopo il Napoli ho detto che non potevo continuare così. Ho lavorato e oggi mi sento meglio, anche se la lesione non va via del tutto. Spero di dare una mano a compagni e tifosi".

All'andata avevate fatto una grande partita, oggi come puoi dare una mano a Malen?

"Abbiamo fatto una grande partita all'andata, abbiamo preso un gol così così e poi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiarla. Proverò ad aiutare Malen e Pellegrini, dovremo essere concentrati e giocarcela. Stasera è importantissima".