La sconfitta con l'Inter ha aperto una serie di problematiche all'interno del mondo Roma. Ci sono una serie di divergenze, sottolineate anche da Tuttosport, tra il tecnico Gian Piero Gasperini e la dirigenza. Riguardano diversi giocatori che a vario titolo sono stati accostati ai nerazzurri in vista della prossima stagione, da Celik a Koné.

L'allenatore spinge per i rinnovi di giocatori come Celik, Dybala e Pellegrini. I Friedkin vogliono invece rivedere il monte ingaggi e senza i giocatori citati, se non si dovesse prolungare, ci sarebbe certamente un forte risparmio. In più il timore di Gasperini è di perdere anche altre pedine quali Ndicka, Svilar e Koné.