La fatidica quota cento è arrivata: Piotr Zielinski si è visto accreditato l'assist dal quale è poi nato il tiro supersonico di Hakan Calhanoglu col quale l'Inter si è riportata in vantaggio nella sfida con la Roma. E questo passaggio vincente vale al centrocampista polacco il raggiungimento dell'agognato traguardo: Zielinski ha infatti contribuito a 100 reti nel campionato italiano con 49 gol e 51 assist.