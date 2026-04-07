"Nelle due volte in cui l'Inter ha perso di recente lo Scudetto, è stata vittima del suo destino. Però penso anch'io che il campionato sia chiuso". E' il pensiero espresso ieri da Christian Panucci durante il suo intervento a Pressing, dopo la vittoria di misura del Napoli ai danni del Milan che ha permesso ai partenopei di sorpassare i rossoneri restano a sette lunghezze dall'Inter.