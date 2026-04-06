Ancora un gol per Aleksandar Stankovic col Club Brugge che nel match di ieri sera valido per i playoff di Jupiler Pro League segna il secondo dei quattro gol inflitti all'Anderlecht nel 4-2 che ha consegnato tre punti fondamentali per l'attacco all'Union SG e la corsa al titolo. Con quello messo a segno ieri contro la prima squadra di Romelu Lukaku, il centrocampista serbo raggiunge quota 8 gol in stagione, che si aggiunge ai 5 assist serviti finora. 'Numeretto' che il ventenne 'trascura', pensando piuttosto a mandare un messaggio a squadra e tifosi Instagram.

"Ottimo inizio per i playoff. Continuiamo così" ha scritto caricando i compagni e l'ambiente, prima di ringraziare il pubblico e i fans per il supporto: "Grazie a tutti i nostri tifosi oggi, siete stati fantastici".