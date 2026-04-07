Interessante scenario proposto oggi da Sport, testata vicina ad ambienti del Barcellona, in merito a quella che sta diventando la classica telenovela di mercato, relativa al futuro di Alessandro Bastoni. Il difensore è reduce dall'abbraccio virtuale di tutto il mondo interista, e da quello reale dei suoi compagni di squadra in occasione della vittoria contro la Roma. Inoltre, il presidente Beppe Marotta ha chiarito che non c'è alcuna necessità di privarsi di lui.

Lo scenario attuale, che prende spunto da una notizia pubblicata da Il Resto del Carlino, vedrebbe il Barça pronto a virare su Jhon Lucumì del Bologna qualora le richieste dell'Inter per Bastoni fossero troppo alte, più di 60 milioni di euro. Il colombiano ha un contratto fino al 2027 e non rinnoverà, su di lui si sono mossi club di Premier League (Sunderland e Bournemouth) e turchi (Galatasaray e Fenerbahçe) ed è molto probabile una sua cessione in estate. La testata emiliana sostiene che i catalani sarebbero pronti a chiudere rapidamente l'operazione Lucumì qualora per Bastoni il discorso si complicasse.

Resta da vedere fino a che punto le mosse strategiche di Deco daranno i loro frutti e ammorbidiranno la posizione dell'Inter, o se costringeranno il direttore sportivo del Barça a cercare un'alternativa più ragionevole. Inizialmente, il costo del trasferimento di Lucumí era stato fissato a poco più di 25 milioni di euro, anche se è vero che con il coinvolgimento del Barcellona, ​​l'affare potrebbe lievitare significativamente.