Giornata di riposo per l'Inter che dopo aver fatto gli straordinari il giorno di Pasqua, finiti con l'essere ripagati con una gran sorpresa più dolce della Kinder, può godersi una Pasquetta all'insegna della famiglia. Dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma, successo sonoro e roboante arrivato in un momento particolare che ha regalato qualche botta di adrenalina e felicità a tutto l'ambiente nerazzurro, Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Né oggi tantomeno domani quindi si apriranno i cancelli della Pinetina, dove la squadra si ritroverà mercoledì.