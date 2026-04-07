Riccardo Trevisani, dagli studi di Pressing, vede l'Inter avvantaggiata (non solo per classifica, ma anche per calendario) nella corsa Scudetto. "L'Inter ha tre piccole in casa e tre squadre senza obiettivi fuori. Lazio, Toro e Bologna non hanno grandi obiettivi. Il calendario sorride all'Inter e le bastano cinque vittorie, se anche il Napoli dovesse vincerle tutte".

"Se però l'Inter pareggia col Como e il Napoli va a -5 non stiamo a dire che non si può fare... Di certo solo Conte poteva rimettere in piedi questo campionato. Ha fatto 4 mesi senza De Bruyne, Anguissa, ora è sparito Lukaku, gli è sparito Hojlund", aggiunge Trevisani.