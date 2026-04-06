"Grazie Inter per averci ospitati e per aver trasformato la mia idea in realtà", scrive Ikram, fashion stylist ieri sera ospite della squadra milanese a San Siro in occasione di Inter-Roma insieme a Vegedream, cantante francese omaggiato prima del match con la maglia del connazionale Marcus Thuram. Carica speciale quella del cantautore transalpino che ha fatto da amuleto al Tikus, ieri sera autore di una grandissima prestazione.

"Un ringraziamento speciale all'Inter marketing e squadra stampa" continua il messaggio di Ikrama che insieme a Vegedream ha portato a compimento il "primo progetto" in sinergia con l'Inter e Satchela Evrard Djedje (Vegedream, ndr).