Paolo Condò torna oggi sul Corriere della Sera con l'analisi dell'ultima giornata di campionato. "Più ancora dei risultati dei due big-match, che nei fatti hanno soltanto cancellato le (tacite) illusioni del Milan, è stata la qualità della prestazione dell’Inter — e della sua reazione alle intemperie — a marchiare il 31° turno", si legge.
"È giusto accordare al Napoli una residua quota scudetto, non più consistente del 10 per cento, perché i 7 punti di distanza questo dicono. Ma il rientro di Lautaro parla a voce più alta perché ha rilanciato il miglior Thuram ed è coinciso, non a caso, con una gran ripresa collettiva (nazionali inclusi). E dunque la soluzione intercontinentale di Calhanoglu potrebbe rivelarsi il gol del titolo. Il largo successo dell’Inter ha depotenziato Napoli-Milan, gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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