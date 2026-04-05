Altro incrocio con l'Inter e altra sconfitta pesante per Gian Piero Gasperini, steso con un sonoro 5-2 dai nerazzurri. Questa l'analisi del tecnico della Roma davanti alle telecamere di DAZN: "Roma in tilt totale? Dopo il terzo gol sì, non prima. Abbiamo preso gol dopo 30 secondi, ma poi ho visto tanta Roma. Il primo tempo è stato buono, averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Nel terzo gol siamo rimasti un po' così, poi è stata sofferenza".

Che spiegazione si dà alla fragilità difensiva? Come sta Mancini?

"Per noi Mancini è importante, quando riusciamo ad essere al completo siamo più competitivi. Ci stanno mancando giocatori, perdiamo qualche cosa anche se tutti danno il massimo. È una partita dai due volti: nel primo tempo ho visto tanta Roma, poi il risultato fa vedere tutto in modo diverso. Merito all'Inter che è una grande squadra, dopo il terzo gol la partita era chiusa".

Come sta la Roma dal punto di vista fisico e mentale?

"Ci sono state partite diverse, ma abbiamo fatto sempre buone prestazioni. Stasera è la prima volta che sbagliamo un tempo. Questa è una squadra che riparte: ora abbiamo due partite in casa, perdere a Milano con questa Inter ci può stare anche se non con queste dimensioni".

Quanto diventa difficile l'obiettivo quarto posto?

"E' difficile per noi, per la Juve, per il Como e per l'Atalanta. Ci sono sette partite per noi e otto per gli altri, ora siamo un po' dietro ma faremo di tutto per recuperare".