Tra gli spunti regalati da Inter-Roma, secondo Tuttosport ce n'è uno più chiaro degli altri. Certificato dai numeri di Lautaro Martinez: 23 reti stagionali tra Inter e Argentina distribuiti in 19 partite (17 coi nerazzurri e due in nazionale). In ognuna di queste gare la squadra del Toro ha sempre vinto.

La vera Inter è quella con in campo il suo capitano e con Calhanoglu in regia. Due giocatori non facilmente sostituibili che non a caso sono i due primi marcatori della squadra in Serie A. Ma Lautaro è anche il primo difensore, il collante di tutto il gioco. Quello che fa rendere meglio Thuram. Uno che per la sesta volta in otto stagioni all'Inter è arrivato ai venti gol nella singola annata. In totale sono 173 all'Inter, più 27 col Racing, più i gol tra nazionale maggiore e U20 con cui arriva a 248 centri in 527 partite, in media uno ogni 2,13 partite.