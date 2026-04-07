Oltre alle qualità di Lautaro Martinez, su Tuttosport si rimarcano quelle di Hakan Calhanoglu. Bersagliato dagli infortuni muscolari, cinque nella passata stagione e tre in questa, a 32 anni è in scadenza di contratto a giugno 2027. L'estate scorsa era chiaro che non avrebbe disdegnato il passaggio al Galatasaray, ma non se ne fece nulla. E i turchi torneranno alla carica.

L'Inter può rinnovare o incassare almeno 15 milioni di euro. E' chiaro che con o senza il turco la squadra giochi in un modo differente. Chivu e la dirigenza dovranno quindi capire se attuare la rivoluzione tattica, un 3-4-2-1 o 4-2-3-1, con Calhanoglu o senza. Nel secondo caso potrebbero diventare centrali il rientrante Stankovic jr e il sogno Manu Koné. Sarà tra i temi delle prossime settimane.