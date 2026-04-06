Dopo 46 giorni di assenza, Lautaro Martinez è tornato. In tutti i sensi: il Toro ha impiegato appena 60 secondi per mettere le cose in chiaro nel match contro la Roma, piombando come un falco sul bel pallone messo in mezzo da Marcus Thuram. Nel secondo tempo Lautaro si è ripetuto, realizzando così una doppietta arrivata ancora su assist del francese. L'argentino ha segnato il quarto gol nel primo minuto di gioco nella storia di Inter-Roma: l'ultimo però risaliva a 76 anni fa, quando ci riuscì Istvan Nyers il 22 ottobre 1950.