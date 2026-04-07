Stuzzicato da un giornalista italiano in conferenza stampa, alla vigilia di Real Madrid-Bayern Monaco, Vincent Kompany ha spiegato il motivo principale per il quale lo scorso anno il percorso in Champions League dei bavaresi si è interrotto ai quarti di finale per mano dell'Inter: "È importante essere obiettivi per me, ci sono tante cose su cui riflettere della passata stagione rispetto a quell’eliminazione - la premessa del tecnico belga -. Ma la realtà è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: ci mancavano Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davies per esempio. Se mi chiedi cosa è andato storto, per me è facile dire gli infortunati. Ma so che è dipeso da tante cose".