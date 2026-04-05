Michele Santoni, allenatore della Pro Vercelli, ha commentato così la sconfitta patita contro l'Inter Under 23 al Piola: "Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità e aggressività, ci venivano a prendere uno contro uno a tutto campo. Dovevamo attaccare meglio e più velocemente la profondità. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a prendere in mano le redini del gioco: però in questo periodo dobbiamo creare dieci occasioni per fare un gol, quindi diventa difficile recuperare. Anche se, per quello che ho visto nella ripresa, posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Tutti e cinque i cambi sono entrati bene e hanno provato a fare il meglio che potevano per aiutare la squadra: è ovvio che i giovani dell’Inter U23 abbiano qualche marcia in più dei nostri, di cui però vado molto fiero. Nel secondo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e abbiamo creato diverse occasioni: è mancato il gol".

Santoni aggiunge: "Oer metterci in difficoltà, loro hanno speso tantissime energie e hanno trovato un eurogol. Era impossibile da difendere quel gol, quando l’avversario è più bravo di te bisogna riconoscerlo e fargli i complimenti. Sul secondo gol siamo stati polli noi, su calcio d’angolo. Poi ci sta contro l’Inter U23 farli correre e stancare: nella ripresa li abbiamo poi schiacciati nella loro metà campo e si sono fatti più male loro a livello muscolare dei nostri. Però il calcio è questo, se non segni non fai punti. Questa è la lezione che dobbiamo imparare. Nessuno dei miei giocatori che va in campo non ha fame, anzi: ne hanno sicuramente più di quelli dell’Inter U23, perché i nostri contratti non sono paragonabili ai loro. I miei giocatori hanno fame"..