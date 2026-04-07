Indubbiamente una delle chiavi della vittoria dell'Inter sulla Roma, che può pesare tremendamente nella corsa Scudetto, è il gol di Hakan Calhanoglu che ha riportato avanti i nerazzurri dopo il pareggio dei giallorossi. "Il gol del 2-1 alla fine del primo tempo ci ha dato entusiasmo nel secondo, abbiamo fatto vedere che il vantaggio di misura non era sufficiente e abbiamo continuato a spingere per segnare ancora", ha spiegato a Mediaset dopo la partita il turco - . Adesso ho il mio ritmo, quando lo seguo è diverso per me. Mi sento bene fisicamente, le giocate mi riescono, è tutta un'altra cosa".