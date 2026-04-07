Al centro dell'attualità c'è sempre lui, Alessandro Bastoni, a cui i quotidiani sportivi oggi dedicano nuovamente ampio spazio. Come fa La Gazzetta dello Sport, che ricostruisce la domenica vissuta dal difensore a San Siro, l'abbraccio della gente, quelli dei compagni e di Chivu, in una stagione molto complicata a livello personale, dal rigore procurato contro il Liverpool (senza il quale i nerazzurri avrebbero forse centrato la qualificazione diretta agli ottavi di Champions) alle polemiche per il rosso a Kalulu, fino ai fischi negli stadi in cui è stato "ospite" e all'espulsione rimediata in Bosnia.

Adesso, si legge, Bastoni vuole solo arrivare al traguardo con lo scudetto sul petto, mano nella mano con la sua gente. Poi aspetterà l'offerta ufficiale del Barcellona, così come farà l'Inter. I catalani stanno contando le risorse per provare ad avvicinarsi alle richieste dei nerazzurri e il giocatore è tentato, ma sono discorsi futuri, che verranno approfonditi solo una volta che sarà terminato il campionato.