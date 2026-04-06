Era una serata particolare per Alessandro Bastoni, reduce da un momento delicato culminato nell’espulsione subita in Nazionale nel playoff Mondiale contro la Bosnia. Il difensore nerazzurro non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo Inter-Roma, dove tutto San Siro lo ha sostenuto, ma sono arrivate le parole della moglie di Nicolò Barella, Federica Schievenin:

“Sempre dalla tua parte. E dalla vostra”, ha scritto sui social con un riferimento al pubblico del Meazza e all’Inter. A corredo una foto di Barella e Bastoni insieme, con i due nerazzurri finiti nell'occhio del ciclone dopo il flop della Nazionale.