Definire l'Inter in crisi è un esercizio dialettico abbastanza azzardato. Questo è quanto sostiene Emiliano Viviano negli studi di Sport Mediaset, partendo dal ritorno in grande stile di Lautaro Martinez: "Lautaro è il miglior giocatore della rosa, è il capitano. Un giocatore che dà sicurezza, anche a Marcus Thuram che veniva da un momento difficile. Non si può discutere Lautaro, è inutile; 172 gol è un numero incredibile. Quella con la Roma la vittoria più importante dell'anno? Ad oggi sicuramente, poi è ovvio che ogni squadra di vertice subisce critiche dopo un periodo buio. Però l'Inter in crisi come dicevano tanti ha nove punti di vantaggio sulla seconda, di che cosa stiamo parlando?".