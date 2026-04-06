Vittoria pesantissima per il Napoli che si aggiudica lo scontro diretto contro il Milan e si candida ufficialmente al ruolo di anti-Inter. Decisivo un gol messo a segno a dieci minuti dalla fine da Politano, che sblocca la sfida non indimenticabile del Maradona.

Il Napoli sale dunque al secondo posto a sette punti dall’Inter, con i rossoneri che invece restano a nove lunghezze di distanza dai nerazzurri.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 22:50
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture