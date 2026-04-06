Quella appena vissuta è una settimana che Hakan Calhanoglu non dimenticherà facilmente, tra l’accesso ai Mondiali con la Turchia e l’eurogol con l’Inter nella vittoria contro la Roma. Il centrocampista sembra finalmente tornato a giocare sui suoi livelli dopo qualche problema fisico e qualche prestazione opaca, pertanto è inevitabile che siano tornate a farsi forti le voci sul suo futuro. Gazzetta.it fa il punto sul futuro del calciatore, che ha un contratto in scadenza nel 2027.

Già la scorsa estate le sirene turche non lo hanno mollato quasi fino a fine mercato e lui non ha mai nascosto di sentire il richiamo del ritorno in patria. Ad oggi la questione rinnovo con l’Inter è in stand-by, sia per l’età non più verdissima (32 anni) che per l’ingaggio che lo rende il terzo più pagato della rosa nerazzurra dopo Lautaro e Barella. Le trattative sono rimandate a fine stagione, al momento l’unica certezza è che l’Inter non vuole perderlo a zero. Pertanto questa è l’ultima estate utile per cercare di monetizzare: in ogni caso c’è prima da finire bene l’annata, poi verranno fatte tutte le valutazioni del caso.