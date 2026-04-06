"Cerco di guardare più in alto per carattere, però dobbiamo essere attenti. Giocare in uno stadio del genere? Non c'è cosa più bella per un giocatore, dobbiamo cercare in tutti i modi di vincere" ha detto il direttore sportivo del Milan, Igli Tare a DAZN prima della sfida di stasera col Napoli al Maradona a proposito della lotta per il secondo posto proprio con i rossoneri che stasera può trovare uno switch importante nella corsa sull'Inter.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 20:38
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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