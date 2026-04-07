Il ritorno di Lautaro Martinez è stato determinante per ritrovare la vittoria contro la Roma. Anche il Corriere dello Sport magnifica le qualità dell'argentino, un fattore per l'Inter. I gol, lo spirito battagliero e la capacità di riaccendere tutta la squadra sono le qualità che risultano indispensabili per il gruppo. Lautaro è arrivato a sedici centri in campionato, venti totali in stagione in trentasei presenze, è alla quinta stagione dal 2018/19 con almeno quindici reti all'attivo.

Un punto di riferimento per tutto il gruppo, il capitano, che punta a ripetere l'accoppiata Scudetto-classifica marcatori di due anni fa. Con lui in campo la sterzata è stata immediata e anche i compagni si sono risvegliati. In primis Thuram, che si è riacceso all'improvviso segnando un gol e due assist.