Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu sono stati tra i grandi protagonisti di Inter-Roma. E oggi La Repubblica sottolinea come proprio loro, in estate, siano stati al centro di un botta e risposta dopo il Mondiale per club, che aveva acuito le delusioni in casa nerazzurra.

Nove mesi dopo, i due si ritrovano ad aver segnato 25 gol complessivi in Serie A. E si abbracciano dopo i gol. Determinante il lavoro di Chivu, già negli Usa. E ora, secondo quel che trapela dal suo stesso staff, Calhanoglu è pronto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2027, lasciandosi alle spalle le tentazioni turche e arabe. A decidere sarà l'Inter e Chivu spera che il rinnovo ci sia.