Oltre il danno anche la beffa per Gian Piero Gasperini che già ieri sera nel post partita di Inter-Roma aveva capito la serietà dell'infortunio di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, autore del gol del momentaneo 1-1 di ieri sera al Meazza, è stato costretto ad uscire nell'intervallo dopo un problema rimediato alla gamba che non ha lasciato presagire bene immediatamente.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore italiano hanno evidenziato una lesione all'adduttore destro. Secondo le stime dei medici, il 23 di Gasp andrà in contro ad uno stop di almeno 2-3 settimane.