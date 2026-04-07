L'impatto di Lautaro Martinez al suo ritorno in campo, mattatore nel 5-2 rifilato dall'Inter alla Roma, porta La Gazzetta dello Sport a una riflessione: forse non aveva sbagliato la società a lamentarsi con l'Uefa per la moquette di Bodo, quella su cui si è fermato l'argentino.

Il timore in casa Inter era che l'assenza del capitano potesse frenare anche la rincorsa allo Scudetto, nonostante il vantaggio sulle inseguitrici e in effetti è successo, visti i soli due punti in tre giornate conquistati dai nerazzurri e partite come quella di Como in Coppa Italia in cui non si è proprio tirato in porta.

Se poi al rientro del capitano la squadra travolge la Roma è difficile non credere alle dipendenze. Con lui in campo tutti beneficiano, Thuram ma anche Barella che non segnava da ottobre scorso.