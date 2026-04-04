Torna al successo l’Inter U23, che espugna il campo della Pro Vercelli interrompendo una serie di dieci partite senza vittorie. Il tecnico Stefano Vecchi ha commentato così la prestazione: “Abbiamo disputato un’ottima gara. Venivamo da dieci partite senza vittorie, ma le prestazioni c’erano già state, tranne quella contro la Dolomiti Bellunesi che è stata la peggiore e che volevamo riscattare”.

Vecchi ha sottolineato la reazione del gruppo: “Oggi ho visto una squadra vogliosa, nonostante le tante assenze. Dal punto di vista numerico stiamo facendo fatica, ma i ragazzi hanno dimostrato di voler crescere e sapersi adattare”.

Infine, un passaggio sulla sosta per le nazionali: “Non è stato davvero uno stacco perché avevamo diversi giocatori impegnati tra nazionali e prima squadra. Sono comunque esperienze utili, anche se restano impegni importanti”.