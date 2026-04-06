Il 6% dei ricavi dei club di Serie A degli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2025, è finito - secondo i dati della FIGC - nelle tasche dei procuratori. Secondo quanto reso noto dalla Federazione calcio a proposito dei dati legati ai versamenti agli agenti per il 2025, che hanno raggiunto cifre record, emerge che "complessivamente, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) 249,4 milioni di euro, con una media di circa 12,4 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 10% rispetto al 2024" come si legge su Calcio e Finanza.

Cifra in continuo incremento, specie negli ultimi anni: dai 138 milioni spesi nel 2020 c'è stata una significativa crescita progressiva e si è arrivati ai 226 milioni del 2024. Nell'epoca immediatamente precedente al Covid che ha implicato una contrazione delle spese, si spendeva di gran lunga meno che oggi: nel 2019 infatti i club avevano speso 187 milioni di euro. La cifra raggiunta nel 2025 è più che raddoppiata rispetto a dieci anni fa: nel 2015 le società calcistiche italiane militanti nella massima serie avevano speso 'solo' 84 milioni. Numeri che attestano un "tasso di crescita media annua pari all’11%, rispetto ad una crescita annua del fatturato pari a circa il 6%". Il club che spende di più per gli agenti è la Juventus, in pole position dal 2015 a oggi.

Dal 2015 al 2025, i club di Serie A hanno versato 1,98 miliardi di euro ai procuratori con questo ordine di spesa:

Juventus (18% per 359,4 milioni)

Inter (11,9% per 236,4 milioni)

Roma (10,2% per 203,3 milioni)

Milan (8,7% per 172,7 milioni)