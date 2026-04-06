Lorenzo Pellegrini analizza così la gara tra Inter e Roma ai microfoni di Sky Sport. "L'Inter è una squadra veramente forte, ben allenata. Abbiamo iniziato prendendo subito gol e non era facile fare il primo tempo che abbiamo fatto. A San Siro contro la più forte del campionato non è facile riprendersi, invece ho visto una bella Roma nel primo tempo e credo che sia l'unica cosa buona di questa gara. Il gol all'ultimo nel primo tempo ci ha un po' portato negatività e rientrando nel secondo è arrivato subito il terzo. Abbiamo però preso gol evitabili e ci dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto errori e non dobbiamo ripeterli se vogliamo alzare il livello".

"Questa gara e quella con la Juve sono completamente diverse. Con la Juve l'abbiamo buttata per due episodi che non ci sono andati a favore. Questa è diversa, si può dire che dopo il terzo gol si è visto che non riuscivamo a reagire ma non mi sento di parlare di fragilità perché una squadra fragile non reagisce così all'1-0. Semplicemente abbiamo commesso errori".