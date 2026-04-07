Secondo quanto risulta a Sky Sport, per come stanno le cose oggi, esiste la possibilità che Hakan Calhanoglu non faccia parte della rosa dell'Inter della prossima stagione, anche se non è da escludere al 100% che le parti, alla fine, decidano di proseguire insieme. In queste senso, le prossime settimane saranno decisive.

Per la cronaca, anche la scorsa estate si parlò di addio praticamente certo del centrocampista turco, ma poi non se ne fece nulla perché l'offerta presentata dal Galatasaray fu ritenuta bassa dal club di Viale della Liberazione.