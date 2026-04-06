Gli arbitri fanno infuriare non soltanto in Italia a quanto pare. Dopo Atletico Madrid-Barcellona si sono sollevate grandi polemiche anche in Spagna, dove la società colchoneros attacca la direzione arbitrale, di cui si era già lamentata dopo il derby della scorsa settimana contro il Real. Nel mirino dei madrileni c'è il rosso annullato a Gerard Martín da Busquets Ferrer dopo la revisione del VAR. L'Atletico ha formalmente chiesto chiarimenti al Comitato Tecnico Arbitrale e Miguel Ángel Gil Marín, amministratore delegato dei biancorossi, ha duramente commentato la cosa: "Quando vediamo le immagini e ascoltiamo l’audio diffusi dalla Federazione, non possiamo fare altro che provare vergogna. È inaccettabile che ci permettano di ascoltare le loro frasi, che sono completamente contrari al corretto funzionamento del VAR, e che non succeda nulla. Gli arbitri hanno lo stesso diritto di commettere errori dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, ma gli errori in partita sono solo questo: errori. È tutt’altra cosa quando un arbitro in cabina VAR influenza l’arbitro principale mentre sta giudicando un’azione" ha detto.

"L'arbitro in campo deve essere responsabile delle decisioni, interpretando le intenzioni di ciascun giocatore. Il VAR dovrebbe intervenire solo per correggere errori non interpretabili, non per decidere al posto dell'arbitro principale" ha continuato. "Non è normale che vengano prese decisioni diverse su azioni identiche, che i criteri cambino e che noi non sappiamo cosa aspettarci. Ci è successo nelle ultime due partite. Non ha senso" ha concluso ancora duramente.