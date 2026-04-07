In collegamento da Madrid con gli studi di Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona, frenando gli entusiasmi dei media catalani: "In Spagna confermano l'interesse del Barcellona, ma a condizioni diverse rispetto a quelle che l'Inter prenderebbe in considerazione per privarsi del difensore. Il Barça ha sempre avuto grandi difficoltà ad arrivare a giocatori il cui cartellino costasse tanto. Vedremo se ci sarà l’opportunità di vedere davvero Bastoni qui al Bernabeu da giocatore del Barcellona contro il Real Madrid”.
Sezione: News / Data: Mar 07 aprile 2026 alle 00:58
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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