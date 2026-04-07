Week-end tutto sommato tranquillo a livello arbitrale, almeno per quanto riguarda i big match, tanto che durante 'Open VAR', su DAZN, non sono stati mostrati 'casi' da moviola di Inter-Roma né di Napoli-Milan. A proposito del rendimento nella 31esima giornata di Serie A della squadra di Gianluca Rocchi, Mauro Tonolini si è espresso così: "Siamo molto soddisfatti, ci sono state direzioni di qualità un po' su tutti i campi. Il week-end è stato molto positivo. Le chiamate del VAR? Procedure corrette, è quello che chiediamo ai ragazzi ricordando loro che spetta sempre all'arbitro la decisione finale. E' giusto proporre le immagini che possono dare un quadro esaustivo".