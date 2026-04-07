DAZN ha fatto registrare oltre 5,5 milioni di spettatori per la 31esima giornata di Serie A, andata in scena nel week-end di Pasqua. La gara che ha attirato più spettatori è stata Napoli-Milan, con 1,6 milioni tifosi sintonizzati, poco meno di centomila rispetto a Inter-Roma, la seconda sfida più televista. Tutti i numeri:

Sassuolo-Cagliari 262.064

Verona-Fiorentina 373.496

Lazio-Parma* 246.028

Cremonese-Bologna 233.379

Pisa-Torino* 169.333

Inter-Roma 1.553.384

Udinese-Como 254.691

Lecce-Atalanta 209.428

Juve-Genoa* 574.510

Napoli-Milan 1.635.788

*in co-esclusiva con Sky