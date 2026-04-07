"Se gioca Lautaro l'Inter è una squadra, altrimenti è un'altra. Avere Conte a 7 punti prima di Como-Inter è scomodo. Se c'è un allenatore fastidioso dietro e che carica i suoi è Antonio". Così Alessio Tacchinardi parla a Pressing della situazione nella parte alta della classifica di Serie A, dove l'Inter è in testa con sette lunghezze sui partenopei.