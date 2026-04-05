C'è anche Lorenzo Pellegrini tra i protagonisti di Inter-Roma intercettati da DAZN al termine della sfida di San Siro. Il centrocampista giallorosso, autore del gol del 5-2, spiega le difficoltà incontrate oggi dai capitolini: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, poi abbiamo cercato di indirizzarla e abbiamo pareggiato. Poi con il tiro da lontano di Calhanoglu loro hanno ritrovato il gol e nel secondo tempo ne abbiamo preso un altro: non è mai facile reagire a tutti questi episodi, in cui senti di poter comandare la partita come nel primo tempo. Prendere gol così non ti aiuta".

Il gol di Gatti nella partita contro la Juve vi ha condizionato in questa stagione? Da lì in poi è sembrata un'altra Roma.

"No, non penso che un gol preso al 93' possa compromettere impegno, dedizione e voglia di vincere. Ci ha fatto arrabbiare, perché al di là dei due punti persi è stata vanificata una grande partita. Come successo nella altre due gare contro il Milan. Quello che non ci manca mai è la voglia di fare bene e di dare tutto, a volte non basta come oggi anche perché davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene. Ma non credo che un gol preso su un rimpallo possa inficiare sulla mentalià di un gruppo, o comunque non deve. Abbiamo delle difficoltà legate a degli episodi che non ci aiutano, bisogna rimettersi il caschetto e cercare di spostare gli episodi dalla nostra parte".