Disfatta per la Roma, che esce da San Siro con un pesante 5-2 per mano dell'Inter. "Di positivo posso vedere il primo tempo che ha determinato un po' di scoramento per il fatto di averlo finito in svantaggio. Non c'erano i presupposti, ho visto un'ottima Roma fino al gol di Calhanoglu, a cui vanno i complimenti. Nella ripresa, per la prima volta, c'è stato un crollo morale. Ripartiamo dal primo tempo, ci sta di perdere con l'Inter, squadra molto forte, ma non con queste dimensioni. Il gruppo è sano e positivo, ora cercheremo di ripartire al meglio", il commento di Gian Piero Gasperini.

Lei ha cambiato qualcosa dopo il gol.

"50 secondi non giustificano niente, aver preso quel gol... Non volevamo partire con il pressing alto sul portiere, poi lo abbiamo fatto e molto bene. Dopo lo svantaggio volevamo aggredire più alti".

Qualche giocatore fatica a questo livello, è d'accordo?

"Le valutazioni le faccio con la società, non le faccio pubblicamente. Non credo che questa squadra vada ricostruita, ma va rinforzata. La base è evidente, da mesi paghiamo l'emergenze lunghe in tutti i reparti. La squadra sta facendo quello che è nelle sue possibilità, spiace perdere a Milano per le dimensioni del punteggio. Questa squadra ha sempre fatto il suo dovere al meglio, non si può pensare di buttare per aria il lavoro di questi mesi, sarebbe una follia. E' un gruppo da quinto-sesto posto, bisogna migliorarlo e non abbatterlo".

Ha chiesto garanzie alla società?

"Non è il momento ora. Non è solo una questione economica perché la Roma ha speso parecchio, non mi era mai capitato che una società spendesse certe cifre. La questione è sul dove e chi andare a prendere per migliorare la potenzialità della rosa. E' prematuro parlarne adesso".

Il gol di Gatti ha cambiato le prospettive della vostra stagione?

"Penso di no, ci sta. Ci sono state altre partite che abbiamo fatto in un certo modo. L'emergenza ha influito. Per la prima volta c'è stato un crollo morale e questo non deve succedere. Stasera è la prima cose che possiamo rimproverarci qualcosa. Poi se uno pensa che questa squadra possa vincere lo scudetto... Abbiamo visto la dimensione dell'Inter e di altre squadre. Noi siamo in linea con le nostre potenzialità".

I gol subiti.

"E' difficile dare una risposta, non so se sia una questione tecnica. Se ne vedono pochi di gol dopo 50 secondi, ci è capitato ma c'è stata anche la reazione. Lo dico per sottolineare per la reazione della squadra, che ha giocato il primo tempo con personalità e ha pareggiato segnando un bel gol. Ora dobbiamo dare una risposta immediata perché questa squadra non merita di abbattersi per questa sconfitta. Siamo una squadra con la coscienza a posto".