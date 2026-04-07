Si parla di giocatori illustri in scadenza come opportunità per l'estate per i top club di Serie A all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com. Tra i nomi elencati dall'esperto di mercato ci sono Bernardo Silva, Leon Goretzka ma anche Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Marcos Senesi e Antonio Rudiger.

"Giocatori così rappresentano un esempio per il nostro calcio, possono fare da leva per i giovani, non è lo straniero che arriva in Italia e toglie spazio agli italiani, bensì è il campione straniero che a livello di carisma e leadership aiuta tutto un gruppo a migliorare e performare", le parole del giornalista. Che, a proposito di parametri zero che fanno gola, aggiunge di un interessamento dell'Inter e della Juve per Celik.

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