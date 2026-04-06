"Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio", ha spiegato Giovanni Manna facendo luce su quanto accaduto con l'ex attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, che ancora una volta sembra aver combinato una delle sue. "È rimasto lì ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà - ha continuato direttore sportivo del Napoli ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Napoli-Milan, cominciata da qualche manciata di minuti. "Nessuno gli avrebbe proibito di allenarsi con i suoi fisioterapisti anche perché è previsto dall'accordo collettivo. Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo" ha continuato il diesse prima di dare la sua previsione sul rientro del belga.

"Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così" ha aggiunto guardando il bicchiere mezzo pieno ma senza nascondere quel pizzico di amarezza.