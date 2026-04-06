Una serata di forti emozioni per ritrovarsi. L'Inter e i suoi tifosi ieri sera al Meazza contro la Roma hanno collaborato fianco a fianco per tirarsi fuori da un periodo negativo, sia di squadra sia di alcuni dei singoli che ultimamente hanno fatto fatica. In una serata la squadra nerazzurra si è sbloccata, liberandosi di tutte le tensioni e le paure e ritrovando il percorso abbandonato per qualche settimana, giusto il tempo per complicare una corsa Scudetto che sembrava indirizzata. Cinque gol, entusiasmo alle stelle e ritrovata convinzione di essere una grande squadra, prima con assoluto merito. Una vittoria che mancava dal 28 febbraio, 2-0 al Genoa a San Siro, un'infinità considerando quanto raccolto da inizio anno dai ragazzi di Cristian Chivu. Una vittoria rassicurante conto un avversario di tutto rispetto, mica uno sparring partner. L'Inter c'è, si era solo smarrita ma ha saputo ritrovare le distanza giuste. Merito anche delle prestazioni di chi si era altrettanto smarrito e si è ritrovato, anche grazie all'aiuto dei compagni.
LAUTARO - Che la sua assenza avesse pesantemente influito su risultati e prestazioni della squadra non è mai stato un mistero. La prolificità offensiva è venuta meno, così come la fluidità di gioco. Ma in particolar modo è mancata quella figura in campo capace di accrescere il rendimento di tutti con il solo fatto di esserci. Ieri gli è bastato poco più di un minuto per ricordare a tutti quanto sia determinante per le sorti dell'Inter. Un rientro in grande stile, addirittura con una doppietta che porta a 20 reti il suo bottino stagionale, dopo un mese e mezzo di stop forzato da quella infausta trasferta di Bodo il 18 febbraio scorso. Il peso del capitano in campo non si potrà mai misurare solo con gol e assist. C'è molto, molto di più.
THURAM - Orfano a lungo dell'altra metà della ThuLa, il francese, come da lui stesso ammesso, non ha offerto il contributo tecnico e caratteriale che ci si aspettava da lui. Ultimo gol a Reggio Emilia lo scorso 8 febbraio, ultimo assist contro il Pisa addirittura il 23 novembre, pur giocando con continuità. Ieri ha voluto strafare per festeggiare il rientro del suo socio: due assist proprio per il Toro e un colpo di testa vincente. Prestazione da prime edition, con sorrisi distribuiti a destra e a manca. Sbloccarsi per il numero 9 era un bisogno fisiologico, ora basta passi indietro.
BARELLA - Nella serata delle riappacificazioni emerge pesantemente anche colui che pur essendoci sempre sembrava da tutt'altra parte. Impegno e dedizione alla causa non gli avevano permesso, negli ultimi mesi, di cancellare quel retrogusto amaro di incompiutezza, trascinatosi oltre i suoi sforzi più encomiabili. La crescita intravista nelle ultime uscite si è sublimata nella rete del momentaneo 5-1 contro la Roma, un evento che ha scatenato l'abbraccio amorevole di tutti i compagni e qualche lacrima del diretto interessato. Un gol che mancava addirittura da Inter-Cremonese del 4 ottobre 2025, un'epoca storica considerando il rendimento abituale del centrocampista cagliaritano. Che ieri ha vissuto una rinascita.
BASTONI - Più che tecnicamente e tatticamente, per il difensore la serata di ieri è stata significativa dal punto di vista emotivo. Tutto l'ambiente nerazzurro è stato dalla sua parte, sin dal suo ingresso in campo per il riscaldamento. La consapevolezza di un momento personale complicato ha spinto i tifosi e i compagni a supportarlo ciecamente, mostrandogli l'affetto di cui evidentemente sentiva il bisogno. Per Basto 57 minuti in campo, l'ovazione alla sua uscita e l'abbraccio strettissimo con Chivu, una stampella per il classe '99 in questo periodo complicato tra critiche feroci e immotivate e voci di mercato.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:37 Bove ricorda il malore in Fiorentina-Inter: "Prima mi sentivo un supereroe, poi mi sembrava di aver avuto un incidente d'auto"
- 21:22 Calhanoglu, settimana da incorniciare e futuro che torna d'attualità. Per il rinnovo è tutto rimandato
- 21:08 Pasquetta in famiglia per l'Inter: Chivu concede due giorni di riposo. Mercoledì la ripresa
- 20:53 Napoli, Manna fa luce sul caso Lukaku poi avvisa: "Sa che ci saranno conseguenze"
- 20:38 Milan, Tare: "Classifica? Cerco di guardare in alto per carattere. Dobbiamo vincere in tutti i modi"
- 20:23 Napoli, Buongiorno: "Contro il Milan gara importantissima per noi a prescindere dalla vittoria dell'Inter"
- 20:09 Sblocco Inter. Una serata di entusiasmo che riabbraccia i singoli e ritrova la squadra
- 19:57 Missione compiuta Juve: i bianconeri battono 2-0 il Genoa e si portano a ridosso del Como
- 19:40 Stankovic fa l'ottavo gol ma pensa al gruppo: "Ottimo inizio per i playoff. Continuiamo così"
- 19:25 Thuram Player of the Match di Inter-Roma raccoglie il 'like' di Lookman. E qualche interista ci riprova...
- 19:09 CF - Serie A, quasi 2 miliardi di euro spesi in procuratori dal 2015 a al 2025. Inter seconda dopo la Juve
- 18:55 Atalanta, Scalvini ammette: "Dopo Zenica sono stati giorni difficili. Li ho vissuti molto male"
- 18:40 Sorrentino: "L'Inter poteva dilagare. Con questa vittoria ha chiuso il discorso scudetto". Poi bacchetta Svilar
- 18:25 Zielinski ha fatto... cento: con l'assist a Calhanoglu ha raggiunto la cifra tonda in Italia
- 18:10 Bosnia-Italia, Vasilj attacca Donnarumma: "È stato antisportivo. La vittoria? Qualcuno lo chiama karma"
- 17:55 Altre brutte notizie per Gasperini, gli esami confermano i sospetti: lesione all'adduttore per Mancini
- 17:41 Altobelli: "L'Inter è la più forte, mi spiace per gli altri. Io sono rimasto al calcio di una volta"
- 17:26 Bazzani: "Vittoria pesantissima sulla Roma: due giocatori sono fondamentali per l'Inter"
- 17:13 Gara senza storia al Via del Mare: l'Atalanta si sbarazza per 3-0 del Lecce e avvicina l'Europa
- 16:58 Marotta: "Ieri San Siro ribolliva di passione nerazzurra. Grazie a tutti, continuiamo uniti e determinati"
- 16:43 Di Napoli: "Ieri grande prova di forza dell'Inter. Capisco chi è stato abituato bene da Lautaro"
- 16:28 Ventura: "Dopo Italia-Svezia subii violenza anche gratuita. Ma da quella data non è cambiato nulla"
- 16:14 Perisic vince ancora col PSV, Van Aerle: "È tra i migliori giocatori della storia del club"
- 16:00 INTER-ROMA 5-2 - Un MESSAGGIO TOCCANTE, CORRENTI SALTATE e PUGNI sul TAVOLO: ESTASI TOTALE
- 15:47 Como, Fabregas: "Domenica cercheremo una prova positiva contro i più forti d'Italia"
- 15:34 Poker del Club Brugge all'Anderlecht, va a segno anche Stankovic. Il serbo all'ottava rete stagionale
- 15:20 Lautaro is back. E carica su Instagram: "Felice di essere tornato a lottare coi compagni"
- 15:07 Viviano: "Inter in crisi? Ha nove punti di vantaggio, di che parliamo... Lautaro non si discute"
- 14:53 Prodezza di Calhanoglu? No, per Pruzzo errore di Svilar: "Nemmeno al torneo del bar prendi gol così"
- 14:39 Frena il Como: la squadra di Fabregas non va oltre lo 0-0 a Udine, la Juve punta l'avvicinamento
- 14:24 Dumfries festeggia su Instagram le 200 presenze con l'Inter: "Sempre un onore"
- 14:10 Angolo Tattico di Inter-Roma - Il duello Thuram-Ndicka, Calhanoglu illumina: le chiavi
- 13:55 Ulivieri: "Numero minimo di italiani impossibile, ma sulle proprietà straniere potremmo lavorare"
- 13:40 Il Podcast di FcIN - Inter-Roma 5-2, l'analisi di Andrea Bosio: una serata esaltante
- 13:26 Brocchi: "Inter, ecco perché questa vittoria è merito di Chivu. L'abbraccio a Barella dice che..."
- 13:11 La Roma crolla in casa dell'Inter e Caicedo sghignazza su X: "Molto Malen Malen"
- 12:57 Lautaro macina primati: ora è il terzo miglior goleador argentino della storia della Serie A
- 12:42 Abate sul disastro Nazionale: "Buffon e Gattuso per me hanno meno colpe di tutti"
- 12:28 Un minuto ed è subito Lautaro: il Toro eguaglia un primato che mancava dai tempi di Nyers
- 12:14 Dumfries fa 200 con l'Inter: "Un orgoglio per me. Ho visto una squadra pronta per andare in guerra"
- 12:00 Ecco il VERO BLOCCO INTER: disintegrata la ROMA, zittiti gli STOLTI e i GUFI
- 11:45 MD - Bastoni ora ha fretta di firmare per il Barcellona: lui e l'entourage vogliono accelerare le trattative
- 11:30 Chivu a Radio Serie A: "Da leader di questo gruppo io ho un dovere. Ritorni più agevoli grazie ai sostituti"
- 11:16 Marchegiani: "Playoff alle spalle hanno liberato di un peso. Svilar su Calhanoglu? Ecco cosa poteva fare"
- 11:02 Roma, Pellegrini: "Noi fragili? Se fosse così non avremmo fatto quel primo tempo. Gara diversa da quella con la Juve perché..."
- 10:48 Thuram: "Compattezza ritrovata? Mai persa. Di me si parla sempre perché..."
- 10:34 Costacurta: "Lautaro il più importante di tutta la Serie A. Thuram? Meglio giocare contro il padre..."
- 10:20 Trevisani: "Inter-Roma? Fino all'1-1 sembrava la partita di Firenze. Il vero Svilar su Calhanoglu non prende gol"
- 10:06 Bergomi: "Lautaro importante, ma sottolineo un'altra prestazione. Campionato chiuso? Dico che..."
- 09:52 Adani: "Interisti male in azzurro? C'è una spiegazione. Guardate Barella con la Roma"
- 09:38 Calhanoglu: "Importanti gol e atteggiamento dopo il 2-1. Dicono che segno solo su rigore, ma..."
- 09:24 Panucci: "Bastoni? Noi italiani godiamo a massacrare. Dopo il 2-1 la Roma ha smesso di giocare"
- 09:10 Inter-Roma, Cesari: "Ottimo Sozza, ma sul 3-1 deve intervenire il guardalinee"
- 08:56 Pagelle GdS - Doppio 8 alla ThuLa. Gli esterni dell'Inter ancora lontani dal top
- 08:42 Ranocchia: "Bastoni non vuole andare via. Inter, sosta molto importante: vi spiego perché"
- 08:30 Passione, morte ma soprattutto resurrezione. Effetto Lautaro-Dopa: Thuram e Barella firmano una Pasqua in famiglia
- 08:14 Thuram: "Ecco cos'ha Lautaro in più di me. Ha dimostrato che..."
- 08:00 Calhanoglu: "Segnale importante: se stiamo tutti bene... Il gol? Ne ho fatto uno così in Germania, ma..."
- 00:15 Tutto il Meazza con Bastoni, la moglie di Barella: "Sempre dalla tua parte. E dalla vostra"
- 00:00 Lautaro il messia. É risorta l’Inter
- 23:57 Thuram a Sky: "Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più cali"
- 23:55 Inter-Roma, la moviola - Sozza senza affanni. Tocco di Akanji non punibile, giusta lettura nel 3-1 nerazzurro
- 23:54 videoInter-Roma 5-2, Tramontana in estasi: "Barella clamoroso, con Lautaro è un'altra cosa. E Napoli-Milan..."
- 23:50 Roma, Pellegrini in conferenza: "Il gol di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe, sul 3-1 il crollo. Mkhitaryan? Speciale"
- 23:45 Chivu in conferenza: "Gli italiani hanno risposto meravigliosamente sul campo. E' una vittoria che conta tanto dal punto di vista mentale"
- 23:39 Roma, Pellegrini a DAZN: "Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene"
- 23:35 Chivu a ITV: "Lautaro? Rientrare dopo tre allenamenti e segnare una doppietta non è da tutti"
- 23:33 Chivu: "Felicissimo di Lautaro, di Thuram e di chi non ha giocato. Clima tossico nel calcio? Tutti colpevoli"
- 23:28 Roma, Gasperini in conferenza: "Per la prima volta un crollo morale, non deve succedere. Spiace per le dimensioni del ko"
- 23:23 Dumfries a ITV: "Siamo tornati dalla sosta con la testa giusta, mi è dispiaciuto non aver trovato il gol"