Nella mixed zone del Maradona, dopo Napoli-Milan, il difensore Miguel Gutierrez ha commentato la vittoria della sua squadra che è valsa il sorpasso sui rossoneri: “È stata veramente una gara intensissima dal primo minuto. Abbiamo disputato una grande partita, un grande lavoro e abbiamo conquistato i tre punti".

Ora il Napoli è secondo, ma sempre a -7 dalla capolista Inter. Uno svantaggio che Gutierrez non vuole considerare irrecuperabile: "Noi dobbiamo restare lì e vincere tutte le partite, lavorando settimana dopo settimana. Poi vediamo se l’Inter sbaglia e noi dobbiamo restare lì”.