E' Lorenzo Pellegrini a chiudere il ciclo di interventi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Roma 5-2: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo preso gol immediatamente, non era facile continuare sulla nostra strada. Abbiamo dato un'ottima risposta, poi è arrivato quel gol di Calhanoglu che ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo preso il terzo gol che ci ha fatto crollare. Non deve succedere, ma c'è da dire che l'Inter è una squadra veramente forte, le facciamo i complimenti. Dobbiamo ripartire dalla reazione avuta dopo il loro 1-0".

Perchè si fanno sempre questi discorsi a questo punto della stagione?

"L'anno scorso non è successo, anzi. Direi che la parte finale del campionato è stata eccezionale. Senza dire troppe banalità, in generale, gli anni prima arrivavamo un po' corti fisicamente a fine stagione, anche perché siamo sempre arrivati in fondo in Europa. Il sogno di vincere una Coppa ti toglie tante energie, l'anno scorso siamo usciti agli ottavi e siamo arrivati a un punto dalla Champions. Il gruppo dà tutto, oggi abbiamo perso con una squadra più forte di noi. Possiamo vedere cosa migliorare, come il fatto di evitare di prendere un gol dopo 50 secondi. E' un po' più difficile evitare di prendere un gol da fuori che si infila all'incrocio. Il finale di stagione sarà molto impegnativo, noi vogliamo lottare fino alla fine".

Hai scambiato la maglia con Mkhitaryan a fine gara.

"Al di là dei ricordi che ci legano, penso di aver incontrato pochissime persone speciali come lui. E' sempre un piacere rivederlo, con lui ho un rapporto di stima. E' un giocatore eccezionale, è una persona ancora più eccezionale".