"Famiglia". Una parola che continua a rimbalzare attorno all'ambiente nerazzurro nelle ore post Inter-Roma. Partita che ha messo in evidenza sì, la forza di questa squadra che da bestia ferita ha trovato l'energia e la rabbia giusta per ruggire nel momento giusto guidata dal ritorno di capitan Lautaro, ma anche la grande, grandissima coesione di un gruppo che continua ad abbracciarsi, in campo e fuori, da vera e propria famiglia. Parola non a caso utilizzata anche da Raffaele Di Gennaro nel post social pubblicato poco meno di ventiquattro ore dopo quella straordinaria testimonianza di un legame che va oltre il rettangolo verde. Foto che ritrae la squadra in uno dei momenti più emozionanti della serata di San Siro contro i giallorossi, in occasione dell'esultanza per il gol di Nicolò Barella, rete valsa un calcio ad un peso di cui si è liberata l'intera squadra.