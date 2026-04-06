Allunga la falcata la Juventus di Luciano Spalletti, che fa 2-0 contro il Genoa tra le mura amiche dell’Allianz e regala una bella Pasquetta ai bianconeri che si avvicinano al Como di Fabregas, quarto in classifica. Bremer e McKennie consegnano i tre punti ai torinesi che rischiano di pasticciare la gara con un calo culminato col rigore concesso al 75esimo che però Martin si fa murare da Di Gregorio, vanificando le possibilità di accorciare le distanze. Finisce 2-0 a Torino: la Juve crede nella risalita, inciampa ancora la squadra di De Rossi che fallisce l’attacco al Parma in 13esima posizione in classifica e perde terreno anche sulla corsa salvezza della Fiorentina.